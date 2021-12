Eltern und Sorgeberechtigte sind für Dienstag, 14. Dezember, 20 Uhr zu einer Online-Elternversammlung eingeladen. Bei der Veranstaltung soll die Neuwahl der zukünftigen Vorstandsmitglieder des Stadtelternausschusses stattfinden.

Anmeldungen zu der Sitzung können bei Katja Eiblmeier (Referat Jugend und Sport) per E-Mail an katja.eiblmeier@kaiserslautern.de bis Montag, 13. Dezember, erfolgen. Für Fragen kann man sich ebenfalls an Eiblmeier wenden. In der Anmelde-E-Mail sind Angaben zum Namen und Wohnort erforderlich. An die angegebene E-Mail-Adresse wird dann vor der Veranstaltung der Teilnahme-Link mit Passwort versendet. Der Stadtelternausschuss vertritt die Interessen der Eltern gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt). Er ist Ansprechpartner und Sprachrohr für stadtweite Eltern-Themen und Interessen. Die Mitglieder des Vorstands werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt.