Die Corona-bedingte motorsportliche Zwangspause hat ein Ende: Loris Prattes startet an diesem Wochenende beim Langstreckenrennen „12 Stunden von Monza“, einem Lauf zur 24-Stunden-Serie, der ursprünglich bereits im März hätte stattfinden sollen.

Der 19-jährige Rennfahrer aus Neuhemsbach geht für das schweizerische Team Topcar Sport in der Klasse TCR an den Start. Das Cockpit seines Seat Cupra TCR DSG teilt sich der talentierte Pfälzer mit zwei Eidgenossen: Er wechselt sich ab mit Fabian Danz und Karen Gaillard. Die beiden sind auch hierzulande keine Unbekannten. Die 19-jährige Gaillard war im vergangenen Jahr Gesamtsiegerin der Young Driver Challenge und war ebenso schon in der ADAC TCR Germany unterwegs wie der 30-jährige Danz. Das zwölfstündige Rennen auf der traditionsreichen Grand-Prix-Strecke in Norditalien ist zweigeteilt. Bereits am heutigen Freitag wird nach dem freien Training und dem Qualifying vier Stunden lang, von 15 bis 19 Uhr, gerannt. Der zweite Teil geht am morgigen Samstag über acht Stunden, von 11 bis 19 Uhr, über die Bühne. Wer das Rennen live sehen will, kann im Internet den Stream verfolgen unter https://www.24hseries.com, auch bei YouTube wird übertragen.