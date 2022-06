Seit gut einem Monat hat das Strandbad Gelterswoog wieder geöffnet – zum Schwimmen, Sonnen, Paddeln, Kanufahren. Die Pächter Peter Wirrer und Boris Zeller haben einiges angepackt – sehr zur Freude der Badegäste. Wirrer erzählt, was ihn motiviert und zieht eine Bilanz der ersten Wochen.

Monika Speer liebt das Pfalztheater und kennt das Haus aus dem Eff-Eff. Seit Jahrzehnten verpasst sie kaum eine Aufführung. Für den ersten Besuch des Pfalztheaters hat sie natürlich Tipps parat. Doch die kamen für zwei junge Besucher zu spät ...

Für die ganz eingeschworene Fangemeinde war wohl der Start der zweiten Etappe der 9. ADAC Rallye Trifels Historic vom Möbel-Martin-Parkplatz aus in aller Frühe der Magnet schlechthin. Die 14. Kaiserslautern Classics mit etwa 200 Oldtimern zog am Samstagmittag die Massen in ihren Bann.

Bei der Premiere der neuen 80er-Jahre-Show steht die Freilichtbühne Katzweiler Kopf. Das Publikum feiert die Welt-Uraufführung von „Und es hat Zoom gemacht“ in Katzweiler mit tosendem Beifall.

Eine Mutter und ihr Neugeborenes mussten in Otterberg nach einer Hausgeburt mit der Drehleiter gerettet werden.