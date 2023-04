Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Patienten mit einem Schlaganfall gehören ins Krankenhaus. Das ist eigentlich eine klare Sache. Doch die Neurologen des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern haben beobachtet: Es kommen immer weniger dieser Patienten – aus Angst vor dem Coronavirus, vermuten sie. Das Fernbleiben kann gravierende Folgen haben.

280.000 Personen erkranken jährlich in Deutschland an einem Schlaganfall so Martin Morgenthaler, Leitender Oberarzt der Klinik für Neurologie. Die Sterblichkeit liege bei dieser Erkrankung bei 30