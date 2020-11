Der neunjährige Junge, der Anfang November bei einem Hausbrand in Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) schwer verletzt worden war, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Mittwoch im Krankenhaus gestorben. Nach vorläufiger Wertung des Brandsachverständigen scheide ein technischer Defekt als Brandursache aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Das Feuer war am 5. November in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Vier weitere der insgesamt acht Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, sie wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Das Haus war nach dem Brand nicht bewohnbar.