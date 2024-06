Zwei Verletzte sind das Resultat eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag in der Kaiserslauterer Ludwigstraße ereignet hat. Nach Angaben der Polizei war eine 31 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen in Richtung Lauterstraße unterwegs. Verkehrsbedingt musste sie ihr Auto abbremsen. Die hinter ihr fahrende 59-Jährige bemerkte das Bremsmanöver zu spät, sodass es zum Unfall kam. Sowohl die 31-Jährige als auch die neun Jahre alte Beifahrerin des anderen Unfallautos klagten im Anschluss über Schmerzen. Sie wurden im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrspur war etwas mehr als eine halbe Stunde gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.