Im Zeitraum vom 4. bis 8. Juli sind in der Stadt Kaiserslautern zwei Personen und aus der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine Person aus der Stadt und eine Person aus der VG Weilerbach konnten die Quarantäne verlassen. Neun Personen sind zurzeit in Stadt und Kreis Kaiserslautern positiv getestet, 286 Personen gelten als genesen. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Mittwochabend mitgeteilt.