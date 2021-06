Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat am Freitag insgesamt neun bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, vier in der Stadt und fünf im Landkreis Kaiserslautern. Drei Infektionen wurden in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn nachgewiesen, je eine in den Verbandsgemeinden Landstuhl und Ramstein-Miesenbach.

Die Inzidenz in der Stadt ist laut Landesuntersuchungsamt weiter gesunken. Am Freitag lag sie bei 41 (ohne Berücksichtigung der US-Streitkräfte), somit aber über dem Landesdurchschnitt von 28. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt mit 26,4 (ebenfalls ohne US-Streitkräfte) dagegen leicht darunter.