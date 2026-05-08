Auch in der neuen Medenrunde schlagen Teams aus Kaiserslautern in hohen Klassen auf. Die Damen des TC RW eröffnen am Wochenende ihre Saison in der Regionalliga.

Für den traditionsreichen TC Rot-Weiß Kaiserslautern ist es eine besondere Saison. Denn es ist schon lange her, dass das Damenteam in der dritthöchsten Spielklasse mit von der Partie war. In der vergangenen Saison machten die Rot-Weiß-Damen ihren Traum vom Aufstieg wahr. Sie sicherten sich die Meisterschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saarland und nahmen dann auch noch die nächste Hürde - im Aufstiegsspiel setzten sie sich gegen den TC Ludwigsburg durch, den Meister der Württembergliga. Dass sie jetzt in der Regionalliga antreten dürfen, ist der verdiente Lohn für diese starke Saisonleistung.

Boris Beckers Klub

Am Samstag (11 Uhr) bestreiten die Rot-Weißen das Auftaktspiel beim TK GW Mannheim. Ein Klub, der zu den bekanntesten Tennisadressen Deutschlands zählt. Kein Geringerer als Boris Becker spielte einst für die Grün-Weißen.

„Die Regionalliga ist Neuland für uns“, sagt Nike Lenz, die Mannschaftsführerin der Rot-Weißen, und fügt hinzu, dass sich alle im Team freuen, „in dieser hohen Liga spielen zu dürfen“. Dass ihre Mannschaft vor einer großen Herausforderung steht, ist der 19-Jährigen klar. „Wir lassen es auf uns zukommen und wollen uns in der Klasse beweisen“, betont die amtierende Pfalzmeisterin, die erst kürzlich ihr Abitur erfolgreich abgelegt hat und sich jetzt ganz auf ihre Tennis-Karriere konzentrieren kann. Dass sie schon gut in Form ist, bewies sie unlängst bei einem Turnier im saarländischen Bexbach, das sie gewann.

Neue Nummer eins

Neu im Team der Lautererinnen ist Vivien Sandberg, die an Position eins spielen wird. Auch Sophia-Izabella Ragus spielt ihre erste Saison für Rot-Weiß. Die junge Dänin ist eine Freundin von Rot-Weiß-Spielerin Tilda Hessleryd und startete schon bei einigen internationalen Nachwuchswettbewerben für ihr Heimatland.

Liv Maja Röstel fehlt beim Auftakt. Die Lautererin ist zurzeit noch in den USA, wo sie an College-Tennis-Wettbewerben teilnimmt. Auch Nike Lenz wird in diesem Jahr noch in die Vereinigten Staaten fliegen, um für die University of Utah Tennis zu spielen. Aber erst im August. Nach der Regionalligasaison, die am 21. Juni für die Kaiserslautererinnen mit der Heimpartie gegen GW Wiesbaden endet.

Sieben Ligaspiele stehen für die Rot-Weiß-Damen auf dem Programm. Das zweite bestreiten sie bereits am Sonntag (11 Uhr) gegen den TEC Waldau II. Es ist die Heimpremiere der Lautererinnen, die es mit einem renommierten Klub aus Stuttgart zu tun bekommen. Neil Prickett sieht das Spiel gegen Waldau unter den ersten beiden Saisonaufgaben als das leichtere an. Der Chefcoach des TC RW Kaiserslautern gibt als Saisonziel den „Klassenverbleib“ aus.

Vielversprechender Auftakt

Die Herren des TC RW Kaiserslautern sind schon in die Verbandsligarunde gestartet. Am vergangenen Wochenende verbuchten sie zwei eindrucksvolle Siege und sorgten so für einen vielversprechenden Saisonauftakt. Vielleicht spornt der Aufstieg der Damen sie an, ihnen nachzueifern. Mit dem 7:2 gegen den BASF TC Ludwigshafen III und dem 9:0-Kantersieg über den HTC Bad Neuenahr setzten sie zwei Ausrufezeichen und eroberten die Tabellenspitze.

Diese Top-Position wollen sie im dritten Ligaspiel verteidigen. Ihr Gegner in dieser Auswärtspartie ist am Sonntag (10 Uhr) der TV Alzey. Neil Prickett sieht sein Team in der „Favoritenrolle“ und ist zuversichtlich, „dass die Jungs diese Aufgabe lösen“. Die Rot-Weißen treffen auf ein Team, das sein Auftaktspiel gegen den TC Oberwerth-Koblenz II mit 2:7 verlor.

Saisonstart erst im Juni

Zu den Topmannschaften aus Kaiserslautern gehören auch die Damen des Park TC Siegelbach. In der vergangenen Runde stand in der Oberliga noch das reizvolle Derby zwischen dem Park TC und dem TC RW Kaiserslautern auf dem Spielplan. Dieses Duell wird es in dieser Saison nicht mehr geben, da die Rot-Weißen in die Regionalliga aufgestiegen sind.

Man darf gespannt sein, wie sich das Team von Chefcoach Ingo Marburger in dieser Saison schlägt. Doch es dauert noch, bis die Park-Damen in der Oberliga aufschlagen. Erst am 21. Juni starten sie in die neue Runde, mit der Auswärtspartie beim HTC Bad Neuenahr.