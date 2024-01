„Die Zukunft Kaiserslauterns liegt in Ihren Händen“, sagte Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) am Montagabend beim Neujahrsempfang der Stadt zu den Gästen in der Fruchthalle. Kimmel hatte bei ihrer ersten Veranstaltung dieser Art als OB die Themen umrissen, die sie in diesem Jahr angehen möchte: die Vermarktung der Flächen auf dem Pfaff-Gelände, die Entwicklung des Quartiers auf dem Betzenberg und die Umgestaltung des Areals zwischen Pfalztheater, Fruchthalle und Rathaus. „Man muss den Mut haben, die Dinge anzugehen“, sagte die Oberbürgermeisterin, die die geladenen Bürgerinnen und Bürger aufforderte, diesen Weg mitzugehen: „Lassen Sie uns 2024 zu unserem Jahr machen!“