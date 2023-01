Zum Neujahrsempfang begrüßte Bürgermeister Erik Emich nach zweijähriger Corona-Pause die närrischen Abordnungen des Freizeitclubs Lambsbachtal, der Karnevals-Union Miesau, des Sport- und Gesangvereins Elschbach und des Unterhaltungsvereins Bruchmühlbach am vergangenen Samstag im Bruchmühlbach-Miesauer Rathaus. Bei dieser Gelegenheit wechselten die Schlüssel der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau und Lambsborn ihre Besitzer, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Damit liegt die Regierungsgewalt bis Aschermittwoch fest in Narrenhänden – natürlich nur symbolisch. Die vier Vereinsvertreter, die Prinzessin und das Prinzenpaar nahmen die Schlüssel entgegen. Prinzessin Tabea I. und das Prinzenpaar Kristin I. und Sascha I. wurden mit Blumen um eine milde Regentschaft gebeten. Mit der Überreichung der Jahresorden versprachen die Vereinsvertreter, beim traditionellen Heringsessen am Aschermittwoch die Regierungsgewalt und das Rathaus wohlbehalten zurückzugeben.