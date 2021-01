Willkommen auf der Welt, kleiner Elias! Um kurz vor acht Uhr am Neujahrstag erblickte der kleine Mann im Kreißsaal des Westpfalz-Klinikums das Licht der Welt. Elias ist 53 Zentimeter lang und 3570 Gramm schwer. Er ist das erste Kind von Bianca-Elena Lang und Cosmin Andrei Lang. Die beiden wohnen im Landkreis Kaiserslautern, ab demnächst sind sie zu dritt. „Allen geht es gut“, berichtete die Hebamme Christina Meliani am Vormittag der RHEINPFALZ. Gegen vier Uhr in der Silvesternacht sei das Paar im Klinikum angelangt, vier Stunden später waren sie zu dritt. Bei der Geburt dabei war auch Jessie Rogatzki, die am Westpfalz-Klinikum eine Ausbildung in Kindergesundheitspflege macht. Sie hat auch das Foto gemacht.