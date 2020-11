Die Anzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. 52 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Mittwochabend gemeldet. 20 Fälle verteilen sich auf die Stadt, der Rest auf den Landkreis. 62 Personen wurden aus der Quarantäne entlassen. Aktuell sind 441 Personen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert.