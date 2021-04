Die Gestaltung des Schillerplatzes ist in den letzten Zügen, eventuell ist sie noch im April abgeschlossen. Nicht nur auf dem Platz selbst – durch die Bauzäune derzeit nicht sichtbar –, sondern auch in der Straße Richtung Altenhof wurden im Zuge dieser Neugestaltung Sitzbänke aus Holz aufgestellt. „Vier Bänke stehen dem Platz, Bäume wurden gepflanzt und alle Müllbehälter sind montiert“, teilt die Stadtverwaltung mit. Nun fehle nur noch die Verfugung des Platzes. „Dabei handelt es sich um ein spezielles Fugenmaterial, das beim Reinigen nicht sofort wieder herausgekehrt wird“, das aber erst ab einer Temperatur von fünf Grad Celsius aufgetragen werden könne. Wenn die Witterung es zulasse, könnten diese Arbeiten bis Ende April abgeschlossen sein. Außerdem stehe die endgültige Sanierung des Brunnens an. Ob dies bis Ende April erledigt ist, sei noch fraglich. „Sollte der Platz früher fertig werden als die Brunnensanierung, werden wir die Bauzäune um den Schillerplatz zurückbauen und nur noch den Brunnen mit Bauzäunen umstellen bis zur Fertigstellung“, macht die Stadtverwaltung Hoffnung auf einen bald schon attraktiveren Platz.