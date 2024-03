Auf dem Betzenberg soll ein neues Quartier entstehen. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) Betzenberg wollen diese Planungen kritisch begleiten. Für Montag, 11. März, 18 Uhr, laden sie zu einer Bürgerversammlung ein. Aus diesem Grund wurde die Vorstellung der Rahmenplanung für das Quartier im Stadtrat verschoben.

Bei der Versammlung in der Gaststätte Servus in der Kantstraße soll über die Neugestaltung des Stadionumfeldes, die Perspektive für den Betzenberg und die Verkehrssituation während FCK-Spielen diskutiert werden. Eingeladen hat die IG Professor Detlef Kurth vom Fachbereich Raum- und Umweltplanung der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität, den ehemaligen Leiter des Instituts für Mobilität und Verkehr der TU, Professor Hartmut Topp, und den ehemaligen Leiter des Stadtplanungsamtes, Thomas Metz. Von den Experten erhofft sich die IG „eine neutrale Sicht auf das Vorhaben“ und sachliche Informationen, die in die Diskussion einfließen können, so Schüler.

Die Stadtpolitik wird an diesem Abend nicht vor Ort sein können, weil zeitgleich der Stadtrat tagt. Dort hätte der Rahmenplan für das neue Quartier vorgestellt werden sollen. Die Präsentation wurde aber auf die Sitzung am 22. April verschoben, wie Oberbürgermeisterin Beate Kimmel auf Nachfrage informiert. Kimmel bedauert diese Verschiebung einerseits: „Wir brauchen dringend Wohnraum und ich hatte angekündigt, diese Vorhaben voranzutreiben“. Gleichzeitig sei ihr „an einer hohen Akzeptanz der Planungen gelegen“. Daher sei es ihr wichtig, dass die Mitglieder der IG an der Vorstellung im Rat teilnehmen können, um in einen offenen Diskurs einsteigen zu können.

Dass sie die Veranstaltung am Montag nicht besuchen könne, „bedauere ich außerordentlich, ich brauche die O-Töne der Menschen“, so Kimmel. Laut Schüler ist am Montag, 8. April, um 18 Uhr – an diesem Nachmittag tagt der Haupt- und Finanzausschuss – eine weitere Versammlung geplant, bei der Bürger und Politik diskutieren sollen.