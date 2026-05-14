Die Energiezentrale auf dem Kaiserslauterer Pfaff-Areal soll mal das ganze Viertel heizen – mit dem Rücklauf der SWK-Fernwärme. Nicht alles lief während ihres Baus nach Plan.

Innovation hat viele Gesichter, auf dem Pfaff-Gelände zum Beispiel sind es rot eingefärbte Solarzellen. Sie verkleiden diesen Bau, der direkt hinter der Pforte aufragt – ein Stück Moderne, eingebettet in den verklinkerten Industriecharme aus dem 20. Jahrhundert. Hier steht sie also, die fertige Energiezentrale des umgeplanten Pfaff-Areals. Als Wegweiser des Aufbruchs auf historischem Boden. „Unser Ziel sind möglichst viele Erkenntnisse, die sich auf neue Quartiere übertragen lassen“, sagte Bau- und Umweltdezernent Manuel Steinbrenner ( Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag. Im alten Verwaltungshaus der Fabrik war die Energiezentrale gerade begossen worden – mit Limo, bei Häppchen und Fachvorträgen. Was die Zukunft von klimaneutralen Stadtvierteln angeht, maß Steinbrenner diesem Part des Forschungsprojekts Enstadt-Pfaff eine „große Bedeutung“ bei. Um nicht zu sagen: eine Schlüsselrolle.

Also, was genau leistet das von den SWK betriebene Gebäude, das sich einreiht in das denkmalgeschützte Entree des einstigen Nähmaschinenwerks?

Zentrale versorgt ganzes Pfaff-Gelände mit Wärme

Bundesweit fördern Wirtschafts- und Forschungsministerium sechs „Leuchtturmprojekte“, die die Entwicklung klimafreundlicher Quartiere demonstrieren. Darunter auch: Enstadt-Pfaff, beaufsichtigt vom städtischen Umweltreferat. Dem Viertel, das mal 2000 Menschen beherbergen und 3500 Arbeitsplätze bieten soll, dient die Energiezentrale als „Heizung“. Von hier aus wird das ganze Gelände versorgt – und das aus dem Rücklauf der Fernwärme, die die SWK zuvor in der Stadt verteilt haben. Zwar sei diese dann auf 65 bis 70 Grad heruntergekühlt, erklärt Gerhard Stryi-Hipp, der wissenschaftliche Leiter von Enstadt-Pfaff. „Da die Häuser aber effizient saniert sind, reichen solche Temperaturen aus“, sagt der Physiker vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg, kurz: ISE.

Die Energiezentrale soll das ganze Pfaff-Areal mit dem Rücklauf der Fernwärme versorgen – also auch das Kesselhaus (links) und das benachbarte alte Verwaltungsgebäude. Archivfoto: Peter Strobel

Nebenbei sitzen auf dem Dach der Zentrale zwei Kältemaschinen, die das Ärztehaus auf der anderen Straßenseite kühlen. Deren Abwärme verpufft nicht einfach bloß – sondern sie wird zusätzlich eingespeist in das Netz des Pfaff-Areals.

Fehlende Bauartzulassung verzögert Einweihung

Und schließlich wären da eben noch die trendigen Photovoltaik-Module, die das Gebäude ummanteln. „Das ist wichtig, weil es auf Dauer nicht genügen wird, nur PV-Anlagen auf Dächer zu bringen“, argumentiert Stryi-Hipp. Entwickelt hat die leuchtende Beschichtung übrigens das ISE selbst. Mit ihr können die Solarzellen intensiv gefärbt werden – ohne dabei einen gravierenden Leistungsverlust zu erleiden. Allerdings ist die Technik auch der Grund dafür, dass sich der Start der Energiezentrale verzögert hat, und das um stramme zwei Jahre, räumt Stryi-Hipp im RHEINPFALZ-Gespräch ein. Im September 2023, kurz nach Spatenstich, hieß es, das Gebäude soll binnen sechs Monaten fertig sein. Abgeschlossen aber war das Projekt erst im Dezember 2025. Hintergrund: die fehlende Bauartzulassung der farbigen Module – die ja noch gar nicht auf dem Markt waren. Also musste ein Zulassungsverfahren angestrengt werden, Antrag um Antrag, bürokratische Hürden. Bis das „Go“ kam. „Wer Innovationen hat“, sagt Stryi-Hipp, „der hat leider auch viel Zusatzaufwand.“

Es sollte nicht die einzige Abweichung vom Plan sein, wie eine RHEINPFALZ-Nachfrage am Tag der Einweihungsfeier ergab. Mit Baukosten von rund 700.000 Euro hatte die Verwaltung einst gerechnet – zu 80 Prozent gefördert vom Bund. Ein Fünftel der Ausgaben stemmt die Stadt. Nur: Dabei ist es nicht geblieben. 1,3 Millionen Euro hat die Zentrale letztlich gekostet, fast das Doppelte also.

Bettina Dech-Pschorn, die Referats- und Projektleiterin von Enstadt-Pfaff, begründet das mit den Preissteigerungen im Gewerbe – und den „ursprünglich nicht vorgesehenen“ Kälteaggregaten auf dem Dach.