Aus den Auspuffanlagen von Diesel-Autos kommt keine saubere Luft. An der Tankstelle von Schuster und Sohn im Industriegebiet Nord gibt es nun Diesel, der wesentlich sauberer verbrennt als normaler Kraftstoff. So will das Unternehmen mithelfen, die Umwelt „ein kleines bisschen besser zu machen“.

Dieselfahrzeugen hängt der Ruf an, dass sie den Kraftstoff nicht sauber verbrennen und so für viele Rußpartikel in der Luft und viele Stickoxide verantwortlich sind.

Partner aus Schleswig-Holstein

Genau