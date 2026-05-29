„Die 3 mit dem Blues“ heißt die neue Band aus dem Umkreis Kaiserslautern/Zweibrücken, die im Kaiserslauterer AmWebEnd ihre Premiere feierte. Durchaus gelungen.

Die Pirmasens-Zweibrücker Musikszene fängt langsam an, die Kaiserslauterer zu unterwandern. Immer wieder tauchen da Formationen namens Crazy Heart Connection, Storytellers oder 2nd Bridge Bluesband in der Barbarossastadt auf. Und zeigen etwa im AmWebEnd, was sie können. Aus demselben expansiven Dunstkreis stammen auch Die 3 mit dem Blues. Die eben am vergangenen Donnerstagabend im AmWebEnd zugange waren.

Und einmal mehr zeigten sich Schlagzeuger Marc Kambach, Gitarrist Andi Rumpf und Pianist Max Paul als tolle Instrumentalisten. Rumpf bedient eine lasziv klingende und stark nach dem Mississippi riechende Slightguitar und entlockt zu Zeiten auch seiner Dobro (Gitarren mit Metalleinlage) anrührende Klänge.

Treibend statt wuchtig

Anrührend auch das Spiel Pauls auf dem E-Piano, facettenreich und füllend zugleich. Kalmbach kennt man eigentlich als manischen Drummer, der’s auch wuchtig und fast gewalttätig kann. Diesmal verblieb sein Spiel auf einem kleinen Drumset verhalten, aber stets treibend.

Es gab im AmWebEnd nicht nur schöne, meist getragene Bluesnummern wie „Die isses“ oder „Ich hoff, es ist kein Zug“, sondern auch Liedermacherstücke. Mit Titeln wie „Phrasenschwein“ oder „Genervt“. Und diese selbstgetexteten Lieder überzeugten nicht unbedingt ganz.

Mehr Tiefe, bitte

Zu schlicht die Themen, zu einfach die Wahrheiten und ein Eckchen zu larmoyant der Vortrag. Kritisch zwar, aber vielleicht doch zu sehr im allzu einfachen Schwarz-Weiß-Denken verhaftet. Ein bisschen mehr philosophische Tiefe und weniger platter Fingerzeig wäre da netter gewesen. Aber gut, dafür ist bei diesen Songs alles von der Musik bis zu den Texten selbst gemacht. Und das ist schließlich in der Lauterer und sicher auch in der Pirmasens-Zweibrücker Szene selten genug.