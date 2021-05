Der Fußball-Landesligist VfR Kaiserslautern hat schon die Weichen für die neue Saison 2021/22 gestellt. So wird der Coach Christopher Lamprecht zukünftig von zwei neuen Co-Trainern unterstützt werden, von Mirko Bitzer und Andreas Koch.

Die beiden Neuen im Trainerteam der Erbsenberger sind keine Unbekannten in der Kaiserslauterer Fußballszene. So arbeitet der 46 Jahre alte Mirko Bitzer seit 2019 als Torwarttrainer beim Verbandsligisten SV Morlautern. In seiner Jugend trug er das Trikot des VfR Kaiserslautern und hütete später bei vielen namhaften Klubs das Tor.

Andreas Koch kommt vom FV Kindsbach

Andreas Koch ist der bekannte und erfolgreiche Spielertrainer des FV Kindsbach. Mit dem FVK bestritt der 26-Jährige bis zur coronabedingten Unterbrechung der Saison 2020/21 in der Gruppe Süd der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern sechs Spiele, die sein Team alle gewann und als Tabellenführer in die Pause ging.

Auch der VfR Kaiserslautern spielte unter dem ehemaligen Bundesligaprofi Christopher Lamprecht in der Nord-Staffel der Landesliga West eine starke Runde. So blieben die Erbsenberger in ihren sechs Spielen ungeschlagen und rangieren hinter dem SV Rodenbach auf Rang zwei.

Die zweite Mannschaft des VfR Kaiserslautern, die in der Staffel Süd der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg spielt, wird wie bisher von Moritz Nicolay trainiert.