Neuerdings gibt es auch auf dem Betzenberg ein ehrenamtlich betriebenes Stadtteilbüro im Jugendtreff. „Wir möchten hier eine neue Anlaufstelle schaffen, um unsere Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil besser zu vernetzten und gemeinschaftliche Aktionen durchzuführen“, berichtet Ingeborg Schüler, Initiatorin und ehrenamtliche Leiterin des Stadtteilbüros. Sämtliche Belange des täglichen Lebens im Stadtteil sollen hier besprochen werden. Dass Stadtteilbüros eine gute und gern genutzte Einrichtung sind, hat sich durch die bereits bestehenden Einrichtungen im Grübentälchen, auf dem Bännjerrück, in der Innenstadt West und in Kaiserslautern-Nordwest gezeigt.

Feste und Aktionen geplant

„Mit Festen und Aktionen verbinden sie seit vielen Jahren die Menschen in den Stadtteilen und bieten mit ihren Angeboten und Projekten einen hohen Mehrwert für die gesamte Stadt“, berichtet die Beigeordnete der Stadt Kaiserslautern, Anja Pfeiffer. Durch die GemeindeschwesterPlus, Isolde Weisenstein, werden insbesondere ältere Menschen im Stadtteil angesprochen und zusammengebracht, was oft dazu führt, dass die Menschen auch mit altersbedingten Beeinträchtigungen länger in ihrem zu Hause verbleiben können.

Dass das Stadtteilbüro im Jugendtreff angesiedelt wurde, freut Jugendstadtpfleger Reiner Schirra: „So kommen die Generationen zusammen, morgens Stadtteilbüro und mittags Jugendtreff, das passt hervorragend zusammen.“ Erste Ideen gibt es auch schon. „Wir wollen zum Beispiel einen Spaziergang für die ältere Generation anbieten und es sind Sprechstunden mit der GemeindeschwesterPlus Isolde Weisenstein im Stadtteilbüro geplant“, informiert Schüler.