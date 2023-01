Von Erfolgsautorin Yasmina Reza stammt die nächste Schauspielproduktion am Pfalztheater Kaiserslautern. „Anne-Marie die Schönheit“ heißt das Einpersonenstück, Premiere ist am 19. Januar; eine Werkschau steht bereits am 12. Januar auf dem Programm.

Zum Inhalt: Im richtigen Leben ist Anne-Marie, Schauspielerin aus der französischen Provinz, die es in die Hauptstadt verschlagen hat, nicht unbedingt mit Schönheit gesegnet. Ganz anders als ihre bewunderte und heimlich beneidete Kollegin und – vielleicht – Freundin Giselle, genannt Gigi, die sich immerhin auf die Posen und den Männerverschleiß einer echten Diva verstand. Jetzt ist Gigi schon seit einiger Zeit im ewigen Theaterhimmel, wie so manche Weggefährten, auf die Anne-Marie zurückblickt …

Ein Lebensrückblick ist dieser sowohl anrührende, als auch komische Monolog, in dem Yasmina Reza ihre große Stärke ausspielt: kluge, fast mitleidlose Beobachtung, gepaart mit Empathie und einem zärtlichen Blick für die Sehnsüchte und Unvollkommenheiten ihrer Figuren. Anne-Marie hat sowohl knallharte, als auch nostalgisch verträumte Seiten.

Mann spielt Frau

Diese Actrice aus der dritten Reihe sieht Alter und Vergänglichkeit mit kühlem Realismus. Blickt sie jedoch auf ihre Anfänge in der Provinzklitsche zurück, so verklärt sie deren Mitglieder zu schieren Halbgöttern. Kein Wunder, war das Theater doch eine Gegenwelt zu der repressiven, freundlosen Familie der jungen Frau.

Autorin Yasmina Reza wünscht sich ausdrücklich einen Schauspieler, der in die Rolle der Schönheit schlüpft. Am Pfalztheater tut dies Henning Kohne unter der Regie von Niels Sondermann und in der Ausstattung von Thomas Dörfler. Das Produktionsteam lädt am Donnerstag, 12. Januar, 18 Uhr, zur Werkschau auf die Werkstattbühne. Interessierte erwartet eine Einführung ins Stück und ein Probenbesuch. Der Eintritt ist frei. Für die Premiere auf der Werkstattbühne am 19. Januar gibt es zurzeit noch Karten auf www.pfalztheater.de, über Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de oder Telefon 0631 3675-209.