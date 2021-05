Wie fließt der Verkehr auf der Nordtangente? Welche Fahrzeugtypen sind unterwegs, wie schnell fahren sie und welche Spuren werden benutzt? Diesen Fragen gehen das Tiefbauamt und die städtische Tochter KL.digital ab August mit Hilfe von Wärmebild-Sensoren nach. Im Moment wird die Technik getestet, dann sollen Daten ausgewertet werden.

In der Ludwigstraße, nahe der Berliner Brücke sowie in der Pariser Straße sind in der vergangenen Woche drei Wärmebild-Sensoren installiert worden. Die Technik werde in dieser Woche nun eingepasst, berichtet der Geschäftsführer von KL.digital, Martin Verlage, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Mit im Boot ist das städtische Tiefbauamt, das die gesammelten Daten auswerten wird und sich davon Rückschlüsse auf mögliche Stellschrauben in puncto Verkehrsfluss erhofft.

Welche Fahrzeuge fahren wie schnell?

Die Wärmebild-Sensoren, die an Lichtmasten angebracht sind, messen den Verkehr, etwa welche Fahrzeugtypen sich wie schnell in welche Richtung bewegen und welche Fahrbahnspur dafür verwendet wird. Die Datenerfassung läuft 24 Stunden, sieben Tage die Woche. „In einer ersten Phase wollen wir zunächst die Technik kennenlernen“, sagt Verlage. Zusätzlich zu den Wärmebildern werden Bluetooth-Signale der Fahrzeuge – etwa von Freisprechanlagen in den Autos – ausgewertet, um Durchschnittsgeschwindigkeiten zwischen den Standorten der Sensoren zu ermitteln. „Es geht auch darum herauszufinden, wie viel Prozent der Autos beispielsweise die komplette Strecke fahren, oder aber vorher abbiegen“, so Verlage. Nach einer mehrwöchigen Testphase, in der vor allem die Technik der Sensoren und die dazu gelieferten Daten verifiziert werden sollen, folge eine Phase, in der die Verkehrsdaten in den Fokus gerückt werden, so der Geschäftsführer. „Zunächst wollen wir die Technik erproben und dann schauen, was die Daten für Rückschlüsse zulassen.“

Die Nordtangente sei schon sehr früh von Tiefbauamt und KL.digital für die Versuchsreihe ausgewählt worden, die einen weiteren Teilaspekt des Projekts „Smart City Infrastructure“ darstellt. „Es ist eine recht lange Strecke, es fließt genügend Verkehr und es gibt auch viele Abbiegemöglichkeiten“, erläutert Verlage.

Datenschutz: Kennzeichen werden nicht erfasst

„Wir haben bei dem Projekt sehr stark auf den Datenschutz geachtet“, sagt Verlage. So werden beispielsweise keine Kennzeichen erfasst, auch Rückschlüsse auf Fahrzeuginsassen sind laut KL.digital nicht möglich, zudem verbleiben die Daten zunächst auf den Geräten.

Die Daten sollen beispielsweise dabei helfen, auf den Verkehrsfluss einwirken zu können, wenn die Nordtangente etwa als Ausweichstrecke bei einer Sperrung der Autobahn dienen muss. „Vielleicht müssen dann die Ampeln anders geschaltet werden“, sagte Verlage.