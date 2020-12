Am Samstag ist es in der Kaiserslauterer Fußgängerzone zum Diebstahl eines hochwertigen Mobiltelefons gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 12 Uhr einen Handyladen in der Kerststraße, riss dort ein Mobiltelefon aus der Sicherungshalterung, rannte aus dem Laden und flüchtete in Richtung Pirmasenser Straße. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit schwarzen Haaren, dunklem Teint handeln, der mit Bluejeans sowie blauer Jacke mit neongrünen Streifen bekleidet war. Er hatte außerdem einen hellgrauen Rucksack dabei. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631/369-2250 oder per E-Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.