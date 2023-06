Das Kaiserslauterer Jugend- und Programmzentrum (JUZ) soll zu einem soziokulturellen Zentrum weiterentwickelt werden. Das hat der Kulturausschuss auf Antrag der Grünen in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen. Im JUZ in der Steinstraße sollen Jugendliche künftig über das bestehende Angebot hinaus auch stärker die Möglichkeit haben, sich in kulturellen Projekten auszuprobieren und ihre Fähigkeiten zu entdecken und zu erweitern. „Wir freuen uns sehr, dass der Kulturausschuss unserem Vorschlag zur Weiterentwicklung des JUZ in ein soziokulturelles Zentrum zugestimmt hat. Dadurch können gleich zwei Gruppen profitieren, die oft hintenüberfallen: Jugendliche und Kulturschaffende“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Lea Siegfried.

Die Weiterentwicklung sieht eine Einbindung der Kultur und der städtischen Akteure ins JUZ vor. Die Räumlichkeiten könnten so beispielsweise für kulturelle Zwecke genutzt und das kulturelle Angebot vor allem für junge Menschen erweitert werden. „Die Jugend und die Kultur haben in den letzten Jahren nicht gerade viel profitiert. Deswegen freuen wir uns über diese Möglichkeit, beide Felder zu unterstützen und auch näher zu bringen. Aus dem Referat Kultur kamen bereits sehr gute Ideen zur Realisierung der Weiterentwicklung“, so Siegfried. Das Kulturreferat soll zusammen mit allen zuständigen Stellen ein Konzept erarbeiten. Dieser vom Kulturausschuss gefasste Beschluss soll nun auch im Jugendhilfeausschuss diskutiert werden.