Manch ein Siegelbacher hat sich wohl gewundert, was da im Juli drei Wochen lang so gut bewacht und mit Bauzäunen gesichert auf dem Parkplatz am Geiersberg lagerte. Es war der Fallschutz, für Spielplätze geeignete Holzschnitzel, für ein neues Klettergerüst, das inzwischen aufgestellt wurde. Früher habe man so etwas noch in Eigenleistung machen können: Ein Samstag, einige fleißige Vereinsmitglieder bewaffnet mit Werkzeug – so wurde wohl so manches Spielgerät aufgebaut, als der Spielplatz 1998 angelegt wurde. „Unser Spielplatz“, wie Kevin Künstler, der Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Kerwe, Kultur und Jugend (KKJ) in Siegelbach, sagt. Denn der 1995 gegründete Verein hatte sich vor über 20 Jahren für den Bau des Platzes eingesetzt. Im Laufe der Jahre wurde so manche Neuanschaffung finanziert, sagt Künstler, der einst selbst noch dort spielte. Seit 2011 ist der 36-Jährige Vorsitzender des Vereins. Und er sorgt mit dem Vorstandsteam und über 400 Mitgliedern dafür, dass der Verein bei vielen Aktivitäten Geld erwirtschaftet, das der Gemeinde zugute kommt.

„Sischelbach“ ist ausverkauft

Beim Vereinsnamen liegt auf der Hand, dass es bei den Aktivitäten natürlich um die Kerwe geht. Die wird in diesem Jahr am dritten September-Wochenende wieder richtig gefeiert. Und sie ist einen Besuch wert, beteuert Künstler, der beim Termin mit der RHEINPFALZ einen Verkaufsschlager des Vereins trägt: „Sischelbach“ prangt auf dem T-Shirt. Die 100 Exemplare waren rasch vergriffen, verrät der Siegelbacher, der gerade in Elternzeit ist. Rund ein Jahr alt ist der Nachwuchs. Bis der auf dem Klettergerüst herumturnt, dauert es noch ein bisschen.

Plötzlich kostet das Gerüst mehr

Etwas gedauert hat es indes auch, bis das Klettergerüst stand, berichtet Künstler lachend. „2019 hatten wir 8000 Euro zusammen“, sagt der KKJ-Vorsitzende. Davon sollte das Klettergerüst angeschafft werden. Weil Auflagen und Sicherheitsbestimmungen den Aufbau in Eigenleistung aber nicht mehr zulassen, ging das Geld als Spende an die Stadt. Und die prüfte, sagte Künstler, der selbst bei der Stadtverwaltung arbeitet. Dann kam Corona und damit der Stillstand. Als das Gerüst endlich beschafft werden sollte, wurde klar: Aufgrund der Preissteigerungen reicht das Geld nicht. Wohl dem, der weiß, wo er nachfragen kann: Die fehlende Summe legte die Horn-Knieriemen-Stiftung dazu und die Firma Horn aus Siegelbach übernahm den Aufbau des Gerüstes, berichtet Künstler. Nun kann also für das nächste Projekt gesammelt werden – beispielsweise bei der Kerwe oder dem Theaterstück „Ein gemütliches Wochenende“, mit dem der Verein im Oktober Premiere feiert.