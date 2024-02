„Planet der Hasen“ heißt das neue Kinder- und Jugendstück des Pfalztheaters Kaiserslautern, das am 16. Februar Premiere hat. Es beschäftigt sich mit dem Thema Klimawandel und ist für Zuschauerinnen und Zuschauer ab acht Jahren konzipiert.

Das konsumkritische Stück von Tina Müller spielt in einer Welt, die scheinbar perfekt ist und in der großer Luxus herrscht. Zwei Hasen sitzen hier an einem modernen Riesenpool und lassen es sich gut gehen. Das Wasser hat genau die richtige Temperatur für ihre Pfoten, die Gummibärentüten werden nie leer, zur Unterhaltung gibt es 4D-Unterwasservideospiele, und sie besitzen die neuesten Badehosen, die ihre Farben wechseln und sogar Pupsgeräusche machen können.

Doch das Idyll trügt. Der Planet der Hasen wird allen wissenschaftlichen Voraussagen zufolge in zehn Tagen explodieren. Lässt sich dies noch verhindern? Und was können zwei Hasen dagegen überhaupt tun?

An junge Weltenretterinnen und -retter und solche, die es werden wollen, richtet sich das Stück, das sich den Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit und Verantwortung für unseren Planeten widmen möchte, „ohne sich in Schreckensfantasien zu verlieren“, wie es in der Ankündigung heißt. Das komplexe Thema werde spielerisch behandelt und bewusst stark vereinfacht, so dass es auch für ganz junge Menschen gut verständlich sei. Themen wie menschliche Gier und der Glaube an die Unerschöpflichkeit von Ressourcen werden angesprochen – und es wird nach Lösungen gesucht. Dabei soll die Lebenswelt des jungen Publikums eingebunden werden.

Diskutieren über ihre Lebenseinstellung: die zwei Hasen (Helena Vogel, Josephine Raschke, von links) in »Planet der Hasen«, hier ein Foto aus den Proben. Foto: Pfalztheater

„Können wir uns in allergrößter Not nicht ausnahmsweise mal zusammentun? Meiner Meinung nach ist Zusammenhalt jetzt unsere allerletzte Chance. Ganz ehrlich, von mir aus können sogar die Meerschweinchen mitmachen“, sagt schließlich einer der beiden Hasen im Stück, der aktivere „Hase 2“. „Hase 1“ dagegen will die Probleme lieber verdrängen, doch auch er entwickelt in dieser Parabel langsam ein Bewusstsein dafür, dass er sein Verhalten ändern muss, um den Planeten noch zu retten.

Die Autorin Tina Müller wurde 1980 in Zürich geboren. Sie hat Kulturwissenschaften und Szenisches Schreiben in Hildesheim und Berlin studiert und hat bereits viele erfolgreiche Kinder- und Jugendstücke entwickelt. Ihr Werk „Dickhäuter“ gewann 2017 den Mülheimer Kinderstückepreis.

Regie führt Dominique Enz, die Jahrgang 1992 ist, in Zürich und Hamburg studiert hat und vornehmlich für ein junges Publikum inszeniert. Ihre Inszenierung von „Out There“ gewann den Jugendstückpreis beim Heidelberger Stückemarkt 2023. Es spielen Josephine Raschke und Helena Vogel. Ausstatterin ist Eva Lillian Wagner, die in Hamburg Bühnenraum studiert hat.

Termine

Premiere von „Planet der Hasen“ ist am Freitag, 16. Februar, ab 16 Uhr auf der Werkstattbühne. Weitere Vorstellungen gibt es am 25. Februar, 3. März, 1., 7. und 27. April, 18. Mai, 2., 8., 10. und 11. Juni. Es gelten die Preise der neuen Kategorie „Junges Pfalztheater“, Karten gibt es unter pfalztheater.de, per E-Mail an vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de und unter Telefon 0631 3675209 sowie an der Theaterkasse (geöffnet dienstags bis freitags 11 bis 14 Uhr und 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr).