„Malte & Oßkar und das Glück, Pech zu haben“ heißt das neue Pfalztheaterstück für Kinder ab vier Jahren. Premiere ist am 24. April. Schulen können Vorstellungen buchen.

Das Stück erzählt „auf poetische Weise von der Kraft der Freundschaft, der Magie des Über-sich-Hinauswachsens und dem Glück, manchmal auch Pech zu haben“, kündigt das Pfalztheater „Malte & Oßkar und das Glück, Pech zu haben“ an. Im Mittelpunkt steht der Junge Malte, der ein wenig ängstlich ist und der Ungewöhnliches erlebt. Bei der Produktion führt Julia Redder Regie, die fürs Pfalztheater schon „Die Blechtrommel“ als Klassenzimmerstück inszeniert hat.

Der kleine Malte hat eine Zahnlücke und eine vorwitzige Locke, aber manchmal auch Angst vor der Welt außerhalb seiner Wohnung, weshalb er sich dann in die Badewanne verkriecht. Ihm gegenüber wohnt Phia, ein Mädchen, das jeden Abend ihren Pflanzen „Gute Nacht“ sagt. Sie anzusprechen, traut sich Malte nicht. Doch dann plumpst ein klitzekleines Ei durch sein Badezimmerfenster. Aus ihm schlüpft Oßkar, eine kleine Taube mit großem Herzen. Malte und Oßkar finden einander – und damit den Mut, sich ihren Ängsten zu stellen.

„Gemeinsam wagen sie sich hinaus in eine Welt voller Wunderbeeren, fliegender Schubladen und nebeliger Nebel“, heißt es weiter in der Ankündigung des Stücks, das auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Amia von Arenberg und Malte Zierden basiert. Es spielen Maren Kaun, die auch die Puppen für die Produktion gebaut hat, und Maria Schubert sowie Franziska Geyer.

Termine

„Malte & Oßkar und das Glück, Pech zu haben“, Uraufführung am 24. April, 10 Uhr, auf der Werkstattbühne. Weitere Vorstellungen am 4., 10., 11., 27. und 28. Mai sowie 6. und 9. Juni. Das Stück kann für Schulklassen gebucht werden. Infos unter www.pfalztheater.de. Anfragen zu Einführungen oder Workshops lassen sich richten an jup@pfalztheater.bv-pfalz.de