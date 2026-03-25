Das Jugendcafé „Treff“ in der Kaiserslauterer Steinstraße soll vor allem eine Gruppe junger Menschen ansprechen: die „Neets“. Wer das ist und was hinter dem Angebot steckt.

Mit dem „Treff“ hat die Jugendberufsagentur Kaiserslautern ihr Angebot erweitert. Immer dienstags von 10 bis 12 Uhr steht die Tür des Jugendzentrums in der Steinstraße 47 jungen Menschen zwischen 15 und 27 Jahren offen, damit sie ihre Freizeit miteinander verbringen können. „Wir wollen das Haus weiter beleben und junge Erwachsene ansprechen“, erläutert Sozialdezernentin Anja Pfeiffer die Gründe für das Jugendcafé, das eine spezielle Gruppe erreichen möchte: die sogenannten „Neets“ – das sind junge Menschen, die weder arbeiten noch zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen. Die Abkürzung steht für „Not in Education, Employment, or Training“ (auf Deutsch: nicht in Ausbildung, Beschäftigung oder Weiterbildung). Nach Angaben der sozialpädagogischen Fachkräfte Corinna Edrich und Stefan Lang, die den Besuchern während der Öffnungszeit als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, handelt es sich dabei deutschlandweit um rund 600.000 Personen.

Bei einer Tasse Kaffee für 50 Cent – darüber hinaus ist der „Treff“ im Jugendzentrum konsumfrei – haben die Besucher Gelegenheit, mit Sozialpädagogen ins Gespräch zu kommen. „Wir haben ein offenes Ohr für die jungen Leute, wollen Vertrauen aufbauen und Beziehungsarbeit leisten“, betont Edrich. Die Jugendberufsagentur mit Sitz am Guimarães-Platz 1 nahe dem Hauptbahnhof ist eine Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsenen im Stadtgebiet. Zusammen mit dem Jobcenter, der Agentur für Arbeit und der Jugendhilfe der Stadt Kaiserslautern fördert sie die berufliche, soziale und gesellschaftliche Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.