Vorwitzig linst das Kleine aus dem Beutel. Und es schaut sich schon mal neugierig um in seinem künftigen Reich. Die Kinderstube im Känguru-Gehege des Siegelbacher Zoos hat weiteren Zuwachs bekommen. Seit einer Woche hoffen Besucher, einen Blick auf das Albino-Baby zu erhaschen – mit zunehmendem Erfolg, wagt doch das weiße Bennett-Känguru inzwischen immer ausgedehntere Ausflüge aus Mamas Beutel (wir berichteten zuletzt am Montag). Jetzt darf sich das Kleine auch auf einen Spielkameraden freuen – dem womöglich weitere folgen. Zoo-Mitarbeiterin Lena Stoller, der das erste Foto von Albino-Känguru Monja und deren Baby gelungen war, hatte vor Wochenfrist den zu erwartenden Nachwuchs in der Zoo-Kinderstube schon angekündigt. Allem Anschein nach sähen zwei weitere Kängurus Mutterfreuden entgegen, sagte die Zoo-Pädagogin. Das erste ist, wie unser Foto von gestern zeigt, offensichtlich quicklebendig – und der Siegelbacher Zoo damit um eine weitere Attraktion reicher.