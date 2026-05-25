Eine Zeitreise durch Kaiserslautern? Welches ist das nächste Parkhaus mit wie vielen freien Plätzen? Wo ist es laut? Dies und mehr ist mit dem neuen Geoportal sichtbar.

Etliche Funktionen des Geoportals Kaiserslautern sind schon länger online. So findet man zum Beispiel die aktuellen und anstehenden Baustellen mit Infos über die Arbeiten und deren Dauer seit Langem auf der Website der Stadt, ebenso wie ein Solardachkataster, das potenzielle Flächen auf Gebäuden für Photovoltaik anzeigt. Nun hat das Referat für Digitalisierung der Seite nicht nur ein neues Design verpasst, sondern auch neue Funktionen eingefügt.

Als Basis kann man aus den drei Kartenversionen die Grundkarte, den amtlichen Stadtplan oder die Stadtkarte mit Hausnummern auswählen, darüber können dann verschiedene Informationen eingeblendet werden. Der Bildungsstadtplan macht beispielsweise die Standorte aller Bildungseinrichtungen sichtbar, von Schulen über Kitas und Infoläden bis zu privaten Instituten und Hochschulen.

Wer mit dem E-Auto in die Stadt kommt, findet die öffentlichen E-Ladesäulen vorab auf der Karte. Nützlich ist auch die Angabe der aktuell freien Plätze in den Parkhäusern. Ebenfalls praktisch für einen Stadtbummel: die Standorte öffentlich zugänglicher kostenfreier Toiletten, mit Hinweis auf Barrierefreiheit.

Informativ sowie unterhaltsam sind die Bubatzkarte mit den Zonen, in denen Cannabiskonsum verboten ist, oder die Lärmkartierung für Straße und Eisenbahn: Wie laut ist es nachts eigentlich dort, wo eine Wohnung frei wird? In dem Zusammenhang könnte auch die Karte zum Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept interessant sein. Nerds können sich wie bisher im Flächennutzungsplan vertiefen, die Wahlbezirke oder Parkzonen studieren.

All diese Funktion lassen sich nicht nur auf der Karte einblenden, sondern man kann sie auch teilen und dann mit einem Slider die verschiedenen Informationen seitlich über die Karte ziehen.

Am meisten Aufmerksamkeit erregen sicher die Luftbilder aus den vergangenen 28 Jahren. Seit 1998 wurden Aufnahmen gemacht; diese können nacheinander angeschaut werden, übereinander gezogen oder – und das ist ganz neu – nacheinander abgespielt werden. So wird dann wie in einem kurzen Film die Veränderung des Lauterer Stadtbilds sichtbar. Mit Nostalgie werden einige auf die Stadtmitte vor über zehn Jahren blicken, als neben dem Karstadt ein großer Parkplatz war, auf dem heute die Mall steht. Deren Bau und die anschließende Umgestaltung der Stadtmitte ist ebenfalls hervorragend im Zeitraffer zu sehen.

Auch ein Routenplaner ist bereits in dem Geoportal integriert. Demnächst soll eine sogenannte Pufferanalyse dazukommen. Damit lassen sich Einflusszonen in einem festgelegten Abstand um bestimmte Kartenpunkte erstellen, um räumliche Beziehungen und Auswirkungen zu bewerten.

Mit der Schlagwortsuche lassen sich bestimmte Themen gezielt finden, außerdem ist die Karte samt Legenden auch in Englisch verfügbar.

Möglich wurde das neue Geoportal nicht nur durch die Arbeit des Digitalisierungsreferats, das es aufgesetzt hat. Sondern auch, weil Kaiserslautern Partner der Implementierungspartnerschaft Masterportal des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung Hamburg ist: Damit darf die Stadt die Routing- und Geokodierungsdienste des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie kostenfrei nutzen.