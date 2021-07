Vom Freitag, 27., bis Sonntag, 29. August, feiert ein neues Festival auf dem Rathausvorplatz in Kaiserslautern seine Premiere: „Barbarockstar“. Live-Musik und Workshops stehen auf dem Programm.

Die Idee für „Barbarockstar – Festival ohne Rassismus mit Courage“ wurde im Arbeitskreis „Toleranz und Integration in Kaiserslautern“ von Kulturreferatsleiter Christoph Dammann entwickelt. „Es soll ein Festival besonders auch für junge Leute sein, mit jungen Bands vor allem am Samstag und einem Begleitprogramm mit Kreativ-Workshops und Informationsangeboten zur politischen und Berufsbildung“, erläutert Dammann. Solche Angebote fehlten derzeit in der Stadt.

Künstler aus der Region und ganz Deutschland

Das „Line-up“ besteht sowohl aus Bands der Region, zum Beispiel am Samstag aus den jungen Bands „Vielleicht Emma“ und „Shaian“, die sich bereits überregional einen Namen gemacht haben. „Dazu kommt aus Berlin das neue Projekt ,MPNG ft. BREADHOUSE’ des Bassisten Samuel Mpungu – früher unter anderem bei ,Limp Bizkit’ – gemeinsam mit dem Lautrer Schlagzeuger Tobias Urbanczyk und weiteren Musikern. Als ,Headliner’ konnten wir mit Ilgen-Nur und Band eine der zur Zeit angesagtesten Indie-Rock-Sängerinnen verpflichten“, sagt Dammann erfreut. Für Freitagabend seien beispielsweise die Band „Lio“ und die opulente Rockoper „Dispyria“ um den Lautrer Komponisten und Gitarristen Jürgen Walzer geplant. Am Sonntag ist ab 11 Uhr ein eher „chilliges Programm“ zu erwarten, verrät Dammann, unter anderem mit dem bekannten Soul-Sänger Stephan Flesch, mit dem argentinischen Tenor Ale Martin und der Zwanziger-Jahre-Show des „Kareol Tanzorchesters“.

Kartenvorverkauf läuft

Ebenfalls angekündigt für das Festival ist Ilgen-Nur – laut Dammann innerhalb der deutschen Musiklandschaft eine absolute Ausnahmeerscheinung. „In Kürze werden wir die vollständigen Line-ups, also die Programme für alle drei Tage, veröffentlichen“, kündigt Dammann an. Dabei werden noch weitere Lautrer Projekte zu finden sein – neben Livebands seien auch DJs, Poetry Slammer und Comedians vorstellbar. Den Namen „Barbarockstar“ habe das Jugendparlament erfunden, ergänzt der Festival-Leiter. Der Vorverkauf über barbarockstar.de ist eröffnet, das Festival wird mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen geplant. Die Karten für Freitag und Samstag kosten im Vorverkauf jeweils 25 Euro (ermäßigt 17 Euro), für Sonntag 15 Euro (ermäßigt 10 Euro).

Vielfältige Förderung des Festivals

Das neue Projekt wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien mit Mitteln aus Neustart Kultur wie auch durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert. Damit sollen nach den langen Monaten der Schließung freischaffende Künstlerinnen und Künstler sowie weitere Akteure der Veranstaltungsbranche unterstützt werden. Eine weitere Förderung erhält das Festival durch die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur im Rahmen des Förderprogramms „Kultursommer 2021“ der Kulturstiftung des Bundes.