Angesichts steigender Fallzahlen wird die Stadt Kaiserslautern in Kürze wieder ein eigenes Corona-Testzentrum einrichten. Ab 26. Oktober können sich alle Verdachtsfälle nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung auf dem Gelände des Warmfreibades testen lassen. Das Bad wird derzeit nach Ende der Badesaison noch winterfest gemacht. Das Testzentrum wird die Stadt mit Unterstützung des Arbeiter Samariter Bundes und des Deutschen Roten Kreuzes betreiben, in enger Kooperation mit dem Westpfalz-Klinikum sowie dem Landkreis Kaiserslautern und damit dem zuständigen Gesundheitsamt. Seitens der Stadt ist das Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz federführend. Das Testzentrum steht auch Bürgern aus dem Landkreis offen und soll damit das aktuell einzige Testzentrum für Stadt und Landkreis in Schwedelbach entlasten.

Getestet wird in Containern

Um unkontrollierte Warte- und damit potenzielle Ansteckungssituationen zu vermeiden, ist das Testzentrum auf die Anfahrt mit dem Auto ausgelegt. Ankommende Fahrzeuge werden auf dem Parkplatz des Warmfreibades registriert und bekommen nach Angaben der Stadtverwaltung zunächst einen Parkplatz zugewiesen. Nach Aufforderung durch das Aufsichtspersonal verlassen die Besucher ihr Fahrzeug und werden dann durch Wartezonen zum eigentlichen Test geleitet, der in Containern auf dem Gelände des Warmfreibades stattfinden soll. Obwohl die Wartezonen überdacht sein werden, wird empfohlen, wetterfeste und warme Kleidung zu tragen. Der Parkplatz des Warmfreibades wird teilweise gesperrt. Der SOC Sportpark sowie der Kleingartenverein seien darüber informiert, so die Stadtverwaltung. Die Öffnungszeiten stehen noch nicht fest.