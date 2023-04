Der Ortsgemeinderat Schneckenhausen würde gerne ein Baugebiet am Ortsrand entwickeln. Eine Umsetzung sei allerdings nur möglich, wenn alle Flächen an Bauinteressenten verkauft werden können, wie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Harald Westrich, sagte. In Schneckenhausen sind im Flächennutzungsplan die Verlängerung der Neuen Ziegelhütte beziehungsweise der Sonnenstraße für ein Baugebiet vorgesehen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Umsetzung eines Baugebietes mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Um einen Überblick zu erhalten, wer Interesse an einem Bauplatz hat, sollen sich Interessenten unter der E-Mail-Adresse bauleitplanung@otterbach-otterberg.de bei der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg melden. Sinnvoll sei vorher ein Gespräch mit einem Finanzberater, um sicherzustellen, dass eine Finanzierung überhaupt möglich sei, meint Westrich.