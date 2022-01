Auf Initiative des Stadtjugendrings Kaiserslautern haben sich rund 50 Verbände, Institutionen, Kirchen, Vereinigungen und Parteien zusammengeschlossen und ein „Bündnis für ein solidarisches Miteinander in der Pandemie“ gegründet.

„Wir wollen der schweigenden Mehrheit in unserer Stadt eine Stimme geben, für ein solidarisches Miteinander in der Corona-Pandemie werben und dazu aufzufordern, unsere demokratischen Grundwerte zu achten“, erklärt Jürgen Jäger vom Stadtjugendring, einer der Organisatoren. Am vergangenen Freitag habe sich das Bündnis zum ersten mal getroffen und sich auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt.

Am Freitag, 14. Januar, gestaltet das Bündnis um 17 Uhr zwischen Adler-Apotheke und Stiftskirche eine Gedenkaktion für die Opfer der Corona-Pandemie. Es werden Kerzen aufgestellt und Blumen abgelegt. Jäger: „Nach einer Schweigezeit und einem Gebet wird das Statement des ,Bündnis für ein solidarisches Miteinander in der Pandemie’ verlesen.“

Bürger und Bürgerinnen sind aufgerufen, nach dieser Veranstaltung über das Wochenende diesen Ort zu nutzen, um kurz innezuhalten und den Verstorbenen zu gedenken und damit im Stillen ihre Solidarität zu zeigen.