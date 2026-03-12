Ab April bietet die Stadt Kaiserslautern eine Bürgersprechstunde zu Vorsorgevollmacht und rechtlicher Betreuung an. Ein Unfall oder eine schwere Erkrankung kann dazu führen, dass Menschen ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Eine Vorsorgevollmacht kann dann hilfreich sein. Sie regelt, wer die betroffene Person rechtlich vertreten darf und welche medizinischen Behandlungen im Ernstfall gewünscht oder abgelehnt werden. Die Betreuungsvereine der Stadt Kaiserslautern richten in Zusammenarbeit mit der Betreuungsbehörde der Stadtverwaltung eine monatliche Bürgersprechstunde ein. Sie informiert über Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. Zudem stellen die Mitarbeiter Informationsbroschüren und Vordrucke bereit.

Sprechstunde klärt Fragen rund um die rechtliche Betreuung

Wer keine Vorsorgevollmacht erteilt hat und aus gesundheitlichen Gründen die eigenen Angelegenheiten nicht mehr regeln kann – etwa die Versorgung organisieren oder Anträge zur Einkommenssicherung stellen –, erhält über das Amtsgericht eine rechtliche Betreuung. Bestellte Betreuerinnen und Betreuer werden von den Betreuungsvereinen und der Betreuungsbehörde beraten und unterstützt. In der Sprechstunde können Fragen rund um die rechtliche Betreuung geklärt werden.

Die Bürgersprechstunde findet an jedem ersten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr im Sitzungszimmer des 20. Obergeschosses im Rathaus statt – erstmals am Mittwoch, 1. April. Eine vorherige Anmeldung bei der Betreuungsbehörde ist erforderlich, telefonisch unter 0631 3654267 oder 0631 3654268 sowie per E-Mail an betreuungsbehoerde@kaiserslautern.de.rlp.