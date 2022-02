Ausbildung und Studium parallel absolvieren, eng verzahnt und mit der Möglichkeit, sich erbrachte Leistungen anerkennen zu lassen: Das bieten Hochschule und Meisterschule Kaiserslautern erstmals mit drei Studiengängen an. Das System verspricht einige Vorteile.

Die Hochschule und die Meisterschule Kaiserslautern starten in diesem Jahr eine Kooperation, die in ihrer Art einzigartig in Deutschland ist, wie Karsten Glöser und Steffen Hemmer schildern. Ab diesem Schuljahr haben Interessierte die Möglichkeit, drei Studiengänge zu belegen und parallel dazu eine berufliche Ausbildung zu machen.

Beide Bildungswege sind dabei aufeinander abgestimmt, erklärt Steffen Hemmer, Schulleiter der Meisterschule. Wer sich für die Studiengänge Elektrotechnik oder Mechatronik an der Hochschule entscheidet, wird an der Meisterschule als Elektroniker, Fachrichtung Automatisierungs- und Systemtechnik ausgebildet. Wer sich für den Studiengang Maschinenbau einschreibt, wird als Feinwerkmechaniker ausgebildet.

Mit der Ausbildung geht’s los

Die Bewerbung müsse an beiden Bildungseinrichtungen erfolgen, erklärt Karsten Glöser. Der Professor ist Prodekan des Fachbereichs angewandte Ingenieurwissenschaften der Hochschule Kaiserslautern. Wer sich für das neue Angebot interessiere, könne sich bereits jetzt an der Meisterschule melden, die Bewerbung an der Hochschule sei ab April möglich. Sorgen, nur an einer Institution angenommen zu werden, müssten sich die künftigen Studierenden/Auszubildenden nicht machen, betont Glöser. Wer die Zugangsvoraussetzungen zur Meisterschule vorweisen könne, habe damit auch die Zugangsvoraussetzungen für die Hochschule.

Los geht es für die jungen Menschen zum neuen Schuljahr mit der Ausbildung an der Meisterschule, ab Oktober werde dann parallel dazu an Freitagen und Samstagen der Vorlesungsbetrieb starten, schildert Glöser. Dazu gehöre beispielsweise ein Mathevorkurs an der Hochschule. Eine Mindestteilnehmerzahl gebe es nicht.

Beide Bildungswege in zehn Semestern

Die Möglichkeit, in zehn Semestern eine Ausbildung und ein Studium mit Bachelor-Abschluss zu absolvieren, dürfte für viele junge Menschen reizvoll sein. Zum einen gebe es Personen, die sich nach dem Schulabschluss völlig sicher sind, in welche Richtung sie wollen und die ganz gezielt Ausbildung und Studium anstreben. Diese könnten mit dem dualen Studium Zeit sparen – bis zu zwei Jahre, schildert Glöser.

Wieder andere wüssten nach der Schule nicht, was sie studieren wollen und fingen eine Fachrichtung an, die ihnen dann entweder nicht liege oder die sie wegen einer nicht bestandenen Klausur abbrechen müssen – diese Studierenden hätten durch das neue Programm immer noch die Chance auf eine abgeschlossene Berufsausbildung. Anstatt nach einigen Jahren Studium ohne etwas dazustehen, hätten sie dann ein stabiles Fundament, auf das sie bauen können, schildert Hemmer.

Kombination aus Handwerk und Studium

Doch auch aus fachlicher Sicht sei es sinnvoll, beide Elemente miteinander zu kombinieren. So gebe es viele sehr anspruchsvolle Berufe, in denen beides gefragt sei: handwerkliches Können und akademisches Wissen. Der Einbau von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen sei beispielsweise hoch komplex, nennt Glöser Beispiele.

Doch auch wer merke, dass er sich nach Ausbildung und Studium oder direkt nach der Ausbildung lieber im handwerklichen Bereich weiterbilden wolle, habe die Chance dazu. „Mein Meister hat immer gesagt: Die Ausbildung ist das Fundament für Dein Leben, darauf kannst Du immer bauen“, erzählt Hemmer.

Machen sich die beiden Einrichtungen mit dieser Kombination keine Konkurrenz? „Nein“, sind sich Hemmer und Glöser einig. Von der Zusammenarbeit profitierten beide Seiten. „Es ist eine Kooperation auf Augenhöhe“, betonen sie.

Info

Wer sich über die neuen Studienmöglichkeiten informieren will, hat dazu am Mittwoch, 16. Februar, die Gelegenheit. Ab 15 Uhr findet dazu an der Meisterhochschule, Am Turnerheim 1, in Raum 3228 ein Informationsveranstaltung statt. Danach ist eine Besichtigung der Werkstätten möglich. Weitere Informationen gibt es bei Karsten Glöser (karsten.gloeser@hs-kl.de) oder Steffen Hemmer (SHemmer@mhk.bv-pfalz.de).