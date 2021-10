Kommende Woche geht in Ramstein-Miesenbach das neue Verteilzentrum von Online-Versandriese Amazon in Betrieb. Rund 11.000 Quadratmeter misst das Gelände, auf dem sich der Online-Riese in der Industriestraße 2 angesiedelt hat. Etwa 9000 Quadratmeter davon sind bebaut. Von Montag bis Samstag werden hier täglich 200 bis 300 Kleintransporter – vorwiegend am Vormittag und in 30er-Gruppen – ausschwärmen.

Wir haben den neuen Standort im Testbetrieb besucht und unter anderem ein Video gedreht.