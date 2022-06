Der klapprige Treppenaufgang zur Kasse und zum Shop des Japanischen Gartens ist Geschichte. Eine flache, sechs Meter lange Stahl-Rampe samt Treppenpodest erleichtert seit ein paar Wochen den Zugang. Der Japanische Garten ist damit barrierefrei bis zum Imbiss.

Nachdem der Eingangsbereich 2006 von der Lauterstraße zum Abendsberg verlagert worden war, sei der Zugang bereits zweimal erneuert worden, schildert der Vorsitzende des Fördervereins Japanischer Garten Kaiserslautern, Ralf Kammer. Dabei sei die aus Gerüstbauteilen errichtete Konstruktion ursprünglich nur als Provisorium gedacht gewesen.

Besuchern mit Geh-Einschränkungen ebenso wie Eltern mit Kinderwagen einen unbeschränkten Zugang zu ermöglichen, sei dem Verein schon immer wichtig gewesen, betont Kammer. 2009 seien auch die ersten Ideen für einen ungehinderten Zugang im Gespräch gewesen. Ideen, die der Verein wegen sonstiger Neu- und Reparaturarbeiten ohne Unterstützung von außen nicht hätte realisieren können. „Der Japanische Garten ist vereinsgeführt“, unterstreicht der Vorsitzende.

Finanzielle Unterstützung für das Projekt

Dank der finanziellen Unterstützung durch die Bau AG hat der Garten seit diesem Sommer nun doch seinen barrierefreien Zugang erhalten. Über die Rampe ist die Kasse zwar nicht unmittelbar am Eingang vom Abendsberg her zu erreichen, sondern – vielleicht ein klein wenig umständlich – von rückwärts, räumt Kammer ein. Von der Vorderseite her sei die Rampe wegen Platzmangels und eines zu steilen Anstiegs für Rollstuhlfahrer dort nicht zu installieren gewesen.

Soziale Dinge zu fördern sei ein Hauptanliegen der Bau AG, erläutert deren Vorstand Thomas Bauer. Dem Förderverein wiederum hätten wegen Corona und weiteren Aufgaben, die im Garten angestanden hätten, die Mittel für einen barrierefreien Zugang gefehlt. Älteren und gehbehinderten Menschen zu einem unbeschwerten Zugang zum Japanischen Garten zu verhelfen, habe daher für die Bau AG ganz gut gepasst.

Lese-Teestube geplant

Wenn, wie der Vorsitzende des Fördervereins ankündigt, der Japanische Garten im kommenden Winter in seinem Shop am Eingang eine Lese-Teestube eröffnet, wird die neue Rampe den Besuchern auch den Zugang zum Stöbern und Probelesen erleichtern. Die Kasse selbst soll Kammer zufolge ab der nächsten Saison nicht mehr wie bisher seitens der Gartenschau, sondern durch den Förderverein selbst besetzt werden. Auch mit Menschen mit Beeinträchtigung.