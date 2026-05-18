Die Aktion „Fishing for Fantasy“ lebt zum Stadtjubiläum wieder auf. Neue Fische schwappen ins Stadtbild, alte Fische werden restauriert. Leser erinnern sich.

Ein ganz besonderes Exemplar wurde gerade restauriert: der Waschmühle-Fisch. Badleiter Jan Frenz hatte die Idee dazu, Horst Meisenheimer vom Freundeskreis Waschmühle war sofort im Boot. Die Künstlerin Ute Speyerer-Gauda und Melanie Bausch-Frisch musste er nicht lange überreden. Für ihr Freibad machen sie alles. Ute Speyerer-Gauda sowieso. Sie gestaltet auch Waschmühle-Grußkarten und passende Badenixen aus Ton. Also ran an das Lauterer Wappentier in Übergröße. Über eine Woche lang waren sie im Schnitt fünf Stunden lang mit Pinsel und Lack zugange.

Dieses Exemplar wurde am Blechhammer entdeckt. Foto: ELISABeTH HEID/OHO Nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center wurde der deutsch-amerikanische Freundschaftsfisch ein Symbol für Solidarität. Foto: Bäcker/OHO Foto 1 von 2

„Wir hatten sogar den Schlüssel zum Bad, das war ganz besonders“, schwärmt Melanie Bausch-Frisch, Waschmühle-Gängerin seit vielen Jahren. Was sie freut: „Wir haben eine ganz große Wertschätzung seitens des Personals erfahren.“ Speyerer-Gauda schätzt an der Waschmühle das überdimensionierte Becken. „Man muss beim Schwimmen keine Angst haben, jemanden anzurempeln.“ Bausch-Frisch mag die puristische Atmosphäre – und dass sie immer wieder neue Leute kennenlernt. All das und noch viel mehr haben sie auf den Fisch gepackt. Das dunkle Grün steht beispielsweise für die vielen Bäume rundherum. Dass die Waschmühle-Familie auf dem Fisch abgebildet ist, als „diverse Gruppe“, war für beide von Anfang an klar. Und natürlich lächeln die Figuren. Dankbar sind die beiden Frauen für die Hilfe der Firma Lied in der Bismarckstraße. „Der Inhaber kennt sich mit Farben wahnsinnig gut aus und hat uns die richtigen Tipps gegeben“, so Speyerer-Gauda. Bis zu den Sommerferien soll ein Name für das Prachtexemplar gefunden werden.

Eine Fisch-Entdeckung am Blechhammer

CDU-Stadtratsmitglied Elisabeth Heid hat im April einen Fisch entdeckt, der ihr zuvor noch nie aufgefallen war. Am Blechhammer fotografierte sie ihn. „Er gefiel mir wegen seiner unauffälligen Farbe und dem besonderen Platz. Er schaut aus, als wäre er gerade aus dem See herausgekommen.“ Jetzt würde sie gerne wissen: Wem gehört der Fisch und soll er auch verschönert werden?

Jutta Rech, Ortsvorsteherin von Mölschbach, berichtet stolz: „Mölschbach ist der kleinste Ortsteil, hat aber zwei Fische. Ein Fisch wurde von Familie Willi Fallot-Burghardt gespendet, die damals noch in Mölschbach wohnte.“ Allerdings stehe der Fisch relativ weit am Rand des Ortes. Mittendrin aber befinde sich ein Fisch, der in den Farben der Partnerstädte Douzy und Mölschbach bemalt wurde. Zur 800-Jahr-Feier im Jahr 2022 sei er von Regina Rausch sehr schön restauriert worden. „Das war nötig, da er direkt vor dem Kindergarten steht und vor allem bei den Kleinen beliebt ist, zum Klettern und darauf Sitzen.“

Radtour zu den beliebten Fisch-Skulpturen

Bernd Köppe weist darauf hin, dass es demnächst unter dem Motto „Welche Fische sind noch da?“ gleich zwei Radtouren gibt, die in der Stadt zu neuen und alten Fisch-Skulpturen führen. Veranstalter ist der ADFC-Kreisverband. Start ist am 26. Mai und am 1. Juni jeweils um 17.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz.

Ulrike Briehl erinnert daran, dass es zur 725-Jahr-Feier, als die großen Fische in Kaiserslautern aufgestellt wurden, auch kleine Fisch-Rohlinge zu erwerben gab, um sie zu gestalten. Dazu wurde von der Buchhandlung Gondrom (heute Thalia) ein Wettbewerb ausgerufen: „Wer bemalt den schönsten Fisch?“ Eine Neuauflage eines solchen Wettbewerbs würde sie gut finden.

Ein Fisch erinnert an die Terroranschläge

Helga Bäcker, seit Jahren engagiert im Deutsch-Amerikanischen und Internationalen Frauenclub Kaiserslautern (DAIFC), weiß es noch genau: An der Fisch-Aktion im Jahr 2001 beteiligte sich auch der DAIFC. Sie hatte damals die Organisation und Gestaltung des Fisches übernommen. „Der deutsch-amerikanische Freundschaftsgedanke wurde durch die Vereinigung der beiden Nationalflaggen dargestellt. Der Fisch wurde am 28. Mai 2001 am Altenhof vor Immobilien Wenk aufgestellt. Nach dem schlimmen Anschlag am 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York wurde der Fisch zum Symbolträger der Trauer. Viele Menschen legten Kränze nieder, zündeten Kerzen an, hielten inne zum Gedenken an die Tragödie.“ Heute hat der Fisch seinen Platz im Rathaus Nord. Er stehe immer noch für die Verbundenheit der Menschen beider Kontinente. „Er ist Brücke zwischenmenschlicher Beziehungen, die heute vom Deutsch-Amerikanischen Club gepflegt werden.“