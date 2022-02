Die Heber der TSG Kaiserslautern legen in einer Saison mit vielen Widrigkeiten den Tiefpunkt noch tiefer: Da nur zwei Athleten an die Hanteln gehen konnten, wurde am Samstag der Fernkampf in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen die TSG Haßloch mit 55,5:140,5 verloren.

Zu Saisonbeginn war die TSG mit acht Heberinnen und Hebern noch zuversichtlich ins Rennen gegangen. Am Samstag schrumpfte der Kader nach der Rückenverletzung von Alexander Keksel, durch Urlaub und weitere Verletzungen auf zwei Akteure. Damit der Kampf gewertet wurde, gingen Alexander Keksel und Jannik Kirsch über die Waage. Daraufhin befand der TSG-Betreuer Frank Diehl: „Eine frustrierende Situation. Mein Kompliment, dass Steven Castaneda und Mathias Etten an die Hanteln gingen.“

In guter Verfassung präsentierte sich Steven Castaneda und ließ sich von alledem nicht beeindrucken. Mit persönlichen Bestleistungen im Reißen (64 kg) und Stoßen (88) sowie dem daraus resultierenden Zweikampf (152) präsentierte er mit 31 Kilopunkten ein gutes Ergebnis. Hochmotiviert durch die Leistung seines Vereinskollegen hatte Mathias Etten Probleme mit der geänderten Zeitenabfolge. Nach verkorkstem Reißen mit zwei Fehlversuchen (90 kg) lief es im Stoßen (120) einigermaßen zufriedenstellend, er blieb aber mit 24,5 Kilopunkten unter seinen Möglichkeiten.

KAMPFPROTOKOLL

TSG Kaiserslautern: Steven Castaneda (65,8 kg Körpergewicht) 64 kg Reißen/88 kg Stoßen/152 kg Zweikampf/31 Relativpunkte, Mathias Etten (95,8) 90/120/210/24,5

TSG Haßloch: Luca Thomsen (62,0) 53/63/116/9, Corina Wiedemann (70,8) 56/75/131/57, Frank Einholz (88,3) 80/110/190/21,7, Leo Knop (89,1) 101/130/231/52,8