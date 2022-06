Für den Workshop, bei dem Bürgerinnen und Bürger über neue Sitzmöbel für die Innenstadt mitentscheiden sollen, gibt es einen neuen Termin. Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität hatte der Stadtrat beschlossen, die Sitzmöblierung in der Kaiserslauterer Innenstadt zu erweitern. Der damit verbundene Workshop zur Bürgerbeteiligung wurde pandemiebedingt bereits mehrmals abgesagt. Neuer Termin ist nun Donnerstag, 21. Juli, ab 17.30 Uhr im großen Ratssaal im Rathaus. Dann soll über zusätzliche Standorte für neue Sitzbänke, die Auswahl von Sitzbankmodellen und -typen sowie über Sonderstandorte diskutiert werden. Eine Anmeldung zum Workshop ist per E-Mail unter stadtplanung@kaiserslautern.de bis spätestens 30. Juni zwingend erforderlich. Am Workshop können maximal 50 Personen teilnehmen.