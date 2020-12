Am Montag, 4. Januar, nimmt die Lutrina Klinik im Neubau in der Brüsseler Straße 7 im PRE-Park ihre Arbeit auf. Die bisherigen Standorte der Lutrina Klinik in der Karl-Marx-Straße sowie die Praxis am Pfaffplatz werden geschlossen.

Ab Montag, 4. Januar, werden die ersten Patienten der Lutrina Klinik im Neubau im Kaiserslauterer PRE-Park in der Brüsseler Straße 7 operiert. Dies teilten die Betreiber der Klinik mit. Am neuen Standort sei einer der weltweit modernsten Operationstrakte entstanden, es gebe helle und komfortabel ausgestattete Patientenzimmer mit Blick ins Grüne sowie optimierte Prozessabläufe. Bauherren und Betreiber der Lutrina Klinik sind Wolfgang Franz und Sascha Hopp.

Sechsstöckiger Neubau

Die Lutrina Klinik belege über ein Drittel der 7100 Quadratmeter großen Nutzfläche des sechsstöckigen Neubaus, der auf den Namen „MedicPark“ getauft wurde. Pro Jahr seien über 2500 Operationen geplant. Das Leistungsspektrum der Lutrina Klinik umfasse die Gelenkchirurgie, die Sportmedizin und Arthrosebehandlungen. Behandelt werden gesetzlich Versicherte und Privatpatienten, wie die Betreiber erklären. „Wir werden auch Gelenkersatz an Schulter und Hüfte sowie Wirbelsäulen-OPs durchführen“, ergänzt Sascha Hopp.

Im Neubau im PRE-Park sind auch die Praxisräume der beiden Inhaber Wolfgang Franz und Sascha Hopp sowie von Martin Heth (Facharzt für Orthopädie/ Unfallchirurgie), Okka Ehmen (Fachärztin für Chirurgie/ Gefäßchirurgie) und Schulterspezialist Benjamin Scheder untergebracht. Die früheren Praxisräume befanden sich am Pfaffplatz, diese Praxis existiert nun nicht mehr.

Bausumme liegt bei 22 Millionen Euro

Im MedicPark haben sich zahlreiche weitere Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen niedergelassen, hinzu kommen die Praxis Physio Elite sowie das Ank Sanitätshaus.

Die Bausumme des Gebäudes liege bei 22 Millionen Euro, die Bauzeit habe rund 2,5 Jahre betragen. Die ursprünglich vorgesehenen Privatwohnungen seien nicht realisiert worden, da es ein großes Interesse an einer rein medizinischen Nutzung gegeben habe. Zwei Praxisflächen seien noch frei.

Im Netz



www.lutrinaklinik.de