Der Nachrichtenüberblick für Kaiserslautern Stadt und Landkreis am Montagabend.

Am kommenden Wochenende lockt das Straßenfestival „Alles muss raus“ in die City. Rund 200 Künstler aus verschiedenen Ländern zeigen ihr Können. Für die Lebenshilfe, die das Festival traditionell veranstaltet, ist es die 15. Ausgabe – und das ganz ohne Corona-Beschränkungen.

Nach mehreren sexuellen Übergriffen in den vergangenen Wochen in der Innenstadt hat die Polizei am Wochenende einen Tatverdächtigen festgenommen.

Als Fahrer eines Einsatzfahrzeugs – ob Feuerwehr, Rettungswagen oder Polizei – sicher durch den Berufsverkehr zu navigieren, ist anspruchsvoll. Und kostet Zeit, weil die Straßen häufig schlicht voll sind und Ausweichmöglichkeiten oft rar. Mit zwei unterschiedlichen Projekten will das Referat Tiefbau zusammen mit Partnern die Situation verbessern und Einsatzfahrzeuge schneller zum Ziel bringen.

In der Serie „Hinterm Gartenzaun“ geht es in den höchstgelegenen Stadtteil: Der noch junge Garten von Leonie Garth in Dansenberg zeigt sich mit Gewächshaus, aber ohne Zaun. Dafür wachsen die Pflanzen vereint gegen Mitesser. Und für einen guten Boden sorgen selbstgezüchtete Helfer.

Eine Dampflok für Otterbach, das wünschen sich einige Eisenbahnfreunde. Welche es sein soll, wissen sie auch schon, nämlich diejenige, die derzeit am Kaiserslauterer Ausbesserungswerk steht.

Nein, kein Bürger werde dazu gezwungen, die Grundsteuer-Erklärung elektronisch abzugeben. Das betonen die Verantwortlichen des Finanzamtes Kusel-Landstuhl auf RHEINPFALZ-Anfrage. Selbst wer ohne Termin vorspreche, dem werde in der Trierer Straße geholfen.