In der aktuellen Stadtradeln-Kampagne der Stadt Kaiserslautern zeichnet sich ein Rekordergebnis ab. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Nach nur neun Tagen wurden schon über 100.000 Kilometer erradelt und damit bereits mehr als im gesamten Stadtradeln-Zeitraum 2020. Das vom Beigeordneten Peter Kiefer ausgegebene Ziel von 150.000 Kilometern sollte damit nur noch Formsache sein.

Die breite Unterstützung in der Bevölkerung zeigt sich auch an der Zahl der aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 875 Aktive, die bereits Kilometer eingetragen haben, das ist ein Rekord. Insgesamt angemeldet haben sich schon über 1000. Anmeldungen können noch bis zum Ende des Aktionszeitraums am 29. Juni vorgenommen werden. Auch die Mängelmeldeplattform RADar! werde gut angenommen. Die Stadtverwaltung sichtet alle Meldungen und arbeitet sie nach und nach ab. Es wird jedoch um Geduld und Verständnis gebeten, dass die Rückmeldung zu den Anregungen teilweise erst im Laufe der nächsten Wochen erfolgen kann. Informationen rund um die Aktion, die Teilnahme und die Anmeldung sind unter www.stadtradeln.de/kaiserslautern eingestellt.