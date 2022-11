Am Donnerstag, 3. November, 18.30 Uhr, kommt der neue Gemeinderat zu seiner ersten Sitzung zusammen. „Neun Ratsmitglieder sind es plus Ortsbürgermeisterin“, teilt Udo Krauß, der stellvertretende Büroleiter der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, auf Anfrage mit. Zwölf Köpfe würde der Rat normalerweise zählen, mindestens sechs Mitglieder braucht es für die Beschlussfähigkeit. Doch gab es im Sommer eine Rücktrittswelle in dem Gremium. Hintergrund waren Spannungen zwischen großen Teilen des Gemeinderates und Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup. Die Verbandsgemeindeverwaltung musste deswegen nach potenziellen Nachrückern Ausschau halten. Sie schrieb also all diejenigen an, die nach den bisherigen und zurückgetretenen Ratsmitgliedern auf der Liste der Kommunalwahl standen. Sagte jemand ab, wurde der Nächste kontaktiert. 29 Personen wurden angeschrieben, berichtet Krauß. Seit rund einer Woche hat er die Liste abgearbeitet. Die letzten Unterlagen seien jetzt erst zurückgekommen. Die neuen Ratsmitglieder werden am Donnerstag im Bürgerhaus per Handschlag verpflichtet.