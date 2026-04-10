Das Unternehmen DeinFach, ein Tochterunternehmen der DHL Group, hat sein bundesweites Netz anbieteroffener Paketautomaten erweitert und kürzlich einen neuen Standort in Kaiserslautern eröffnet. Der Automat, der sich in der Europaallee 48 befindet, verfügt über 68 Fächer und ist ab sofort für den Versand und Empfang von Paketen nutzbar.

„DeinFach ist der erste Paketautomat, den Verbraucher für DHL-Pakete und die Sendungen weiterer Paketdienste und Händler nutzen können. Aktuell stehen mit DHL und UPS zwei führende Logistikdienstleister als integrierte Services zur Verfügung – weitere Partner werden kontinuierlich angebunden“, erklärt Lukas Beckedorff, Geschäftsführer von DeinFach, den Unterschied zu anderen Paketautomaten, die nur für einen bestimmten Paketzusteller gedacht sind. Damit könne man Kunden unnötige Wege ersparen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. „Aus bisherigen Gesprächen wissen wir, dass insbesondere Kommunen und Stadtverwaltungen großes Interesse an dienstleisterunabhängigen Lösungen haben“, sagt Beckedorff. Das Unternehmen plant, das Netz durch Partnerschaften mit Kommunen weiter auszubauen. In Kaiserslautern betreibt die Firma bereits vier solcher Automaten.