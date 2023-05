Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach heftiger Kritik an der bisherigen Betreiberin will die Stadtverwaltung die Regie des beliebten Strandbades in Hohenecken neu vergeben. Das hat Beigeordneter Peter Kiefer auf Anfrage bestätigt. Die Erwartungen sind hoch.

Nachdem die Pächterin Victoria Butenko in der zweiten Augusthälfte überraschend die Saison am Gelterswoog beendet hatte, ist dem Beigeordneten Peter Kiefer offenbar der Kragen geplatzt. „Ich