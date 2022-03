Über Kaiserslautern hinaus steht der Name Torsten Laux für Orgelmusik und musikalisch-künstlerische Vielfalt. Wenn sich am Samstag, 14.30 Uhr, in den Räumen der protestantischen Friedenskirche im Uniwohngebiet Interessierte zur Gründung eines neuen Vereins einfinden, ist Torsten Laux nicht unbeteiligt.

Ihm schwebt eine Institution mit kulturellem Leben aus Christentum, Islam, Buddhismus vor. „Wir wollen über Gemeinden hinweg offen sein für alle Religionen und Konfessionen. Für Orthodoxen und Menschen aus der Ukraine.“ Etwas schaffen, was die Kirchen und die Region bis in die gesamte Pfalz miteinander verbindet, verweist der Musiker auf Kleinode von Kirchen und deren wertvoll historische Orgeln. Doch nicht nur die Musik soll eine Rolle spielen. Mit Kunst, Literatur, Geschichte und Architektur schwebt ihm die Idee zu einem „Gesamtkunstwerk“ vor.

Der Gedanke geht von der Musik aus

Noch gehe der Gedanke von der Musik aus. Auch stünden bislang nur Musiker bereit, so der Preisträger renommierter internationaler Orgelwettbewerbe. Torsten Laux, der aus Worms stammt und als Dozent für Orgelmusik zwischen den Musikhochschulen in Bayreuth und Düsseldorf pendelt, hat sich zwischenzeitlich mit seiner Familie in Erfenbach niedergelassen. Nicht missen möchte er seine Tätigkeit als Organist an der protestantischen Kirche in Erfenbach und an der Friedenskirche. Die Friedenskirche schätzt er als sehr offene und anspruchsvolle Gemeinde mit besonderen Gottesdiensten.

Friedenskonzert beginnt um 15.30 Uhr

Etwas Besonderes wird auch das Friedenskonzert sein, zu dem der neu gegründete „Interreligiöse Musik Verein“ am Samstag von 15.30 bis 20 Uhr einlädt. Unter dem Thema „Et in terra pax“ werden musikalische Highlights rund um das Thema Frieden geboten. Um 15.30 Uhr laden Volker und Severin Günther (Trompete und Orgel) und Pia Leimann, Constanze Akherraz-Kirchner (Mezzosopran) und Torsten Laux (Orgel) zu einem „Ukrainischen Friedensgebet“ ein. Bevor um 19 Uhr bei Orgelmusik eine „Friedensvesper im Kerzenschein“ den Tag beendet, ist um 17 Uhr die Reihe an Antonietta Jana (Sopran), Ensemble „Quintessenz“, Kenta Nishino (Violine) Yukiko Nishino (Klavier), Torsten Laux (Orgel).