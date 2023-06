Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wie kommt die Kunst in die Stadt?“: Mit diesem Thema beschäftigt sich der nächste „Talk unter Freunden“ am Montag, 5. Juni, um 19 Uhr in der Lounge der Freunde des Pfalztheaters, die zu dem Gespräch Steffen Egle, Direktor des Museums Pfalzgalerie (mpk), als einzigen Gast eingeladen haben. Er zieht zusammen mit Moderator und RHEINPFALZ-Redakteur Fabian R. Lovisa Bilanz über sein erstes Jahr in Kaiserslautern und wagt Ausblicke.

Steffen Egle will sozusagen die Kunst unters Volk bringen, er will das mpk für junge Menschen interessanter machen und mit der regionalen Kunstszene ins Gespräch kommen.