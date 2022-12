Ressourcen effizienter nutzen – und gleichzeitig für einen möglichen Energienotstand vorbauen: Die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern schlägt mit einem neuen Gasmotor auf ihrer Deponie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Betrieb ist energieautark. Fast.

Die ZAK (Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern) beobachtet die Verknappung von Gas und Strom nach eigenen Angaben mit großer Sorge. Doch die Sorgenfalten dürften nun kleiner geworden sein: Am Montag ist ein neuer Bio- und Deponiegasmotor in Betrieb genommen worden. Die Investition beläuft sich auf rund 2,2 Millionen Euro.

Mit dem neuen Gasmotor würden rund 5000 Megawattstunden Fernwärme und rund 5000 Megawattstunden elektrischer Strom pro Jahr produziert. Damit können laut ZAK-Vorstand Jan Deubig 300 Haushalte mit Fernwärme und 1600 Haushalte mit Strom versorgt werden. In der aktuell angespannten Situation sei es besonders sinnvoll, Energieträger aus erneuerbaren Quellen optimal zu nutzen, betonte Deubig.

Gasmotor, Heizkessel und Biomasseheizkraftwerk nutzen die Brennstoffe Bio- und Deponiegas

Mit dem neuen Motor könnten rund 1,5 Megawatt Strom erzeugt werden. Das ist laut ZAK etwa die Hälfte dessen, was das Biomassekraftwerk im Kapiteltal erzeugt. Damit könne kurzfristig die Notversorgung des Abfallwirtschaftszentrums mit Strom und Wärme zur Vermeidung von Schäden und zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben gesichert werden, falls es zu einer Strom- oder Gasmangellage in Deutschland komme.

Im Normalbetrieb teilen sich Gasmotor, Heizkessel und Biomasseheizkraftwerk die Brennstoffe Bio- und Deponiegas, um die verbrennungstechnischen Anforderungen des Kraftwerks und die Strom- und Wärmenachfrage bestmöglich zu bedienen. Darüber hinaus könne nun bei einer Revision des Kraftwerks der Strombedarf des ZAK-Standortes selbst erzeugt werden.

Der im Sommer bislang unvermeidbare Einsatz einer Fackel entfällt jetzt

Der neue Gasmotor ermögliche eine effizientere Nutzung von Bio- und Deponiegas insbesondere im Sommer, wenn eine nur sehr geringe Wärmenachfrage besteht. Die Summe der eingesetzten Energieträger bleibt gleich, aber die Erzeugung des im Sommer mehr nachgefragten Stroms kann zulasten der weniger nachgefragten Wärme erhöht werden. So entfalle der in den Sommermonaten mit geringer Wärmeabnahme bisher unvermeidbare Einsatz einer Fackel.

Umwelt- und Klimaschutzministerin Katrin Eder war der Inbetriebnahme von Mainz aus virtuell zugeschaltet. Blitzeis in der Landeshauptstadt hatte ihre Anreise verhindert. Sie lobte die Investition: „Mit dem Kauf des neuen Gasmotors hat die ZAK auch in der Energiekrise Weitsicht bewiesen und leistet so einen wertvollen Beitrag zur regionalen Energieversorgung.“ Die Kreislaufwirtschaft führe dazu, dass Tausende Tonnen CO 2 etwa durch Abfalltrennung, stoffliche Verwertung, Recycling oder Wärme- und Stromproduktion durch Biomasse eingespart werden könne, so Eder. „Die ZAK ist hier ein wichtiger Schrittmacher für mehr Klimaschutz. Denn als einer der größten öffentlich-rechtlichen Entsorger in Rheinland-Pfalz hat die ZAK eine herausragende Bedeutung für die Abfallwirtschaft in unserem Land.“ Zugleich sei das Unternehmen ein innovativer Impulsgeber bei der Nutzung regenerativer Energien, so die Ministerin.

Die Stromerzeugung im Kapiteltal werde durch die neue Anlage deutlich gesteigert. Ein möglicher Gas- oder Strommangel würde die ZAK nach eigenen Angaben deshalb nur indirekt in Form der steigenden Inflation betreffen. Mit Ausnahme von Dieseltreibstoff für die Fahrzeuge ist die ZAK energieautark. Derzeit werde geprüft, so Vorstand Jan Deubig, ob weitere Photovoltaikanlagen auf dem Firmengelände installiert werden können.